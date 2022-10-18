القبض على خادمة لاتهامها بسرقة شقة في العجوزة



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على خادمة سودانية؛ لاتهامها بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من شقة سيدة في منطقة العجوزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، تتهم فيه خادمتها بسرقة مبلغ مالي وسلسلة ذهبية من داخل شقتها بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.



وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وأن الخادمة أقدمت على سرقة الشقة أثناء سفر المجنى عليها، وتمكنت القوات من ضبط المتهمة وبحوزتها المسروقات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.