وافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على تقديم مساهمات تطوعية تقدر بقيمة 82.5 مليون يورو للأمم المتحدة ومنظماتها الدولية، وفي مقدمتها اليونيسيف ووكالة غوث اللاجئين والصليب الأحمر.

وذكرت وكالة يوروبا برس الإسبانية أنه بموجب هذا القرر تقدم إسبانيا مساعدات بقيمة 5 ملايين يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، و9.85 ملايين يورو للجنة الدولية للصليب الأحمر، دعما لجهودها في إغاثة وحماية ضحايا النزاعات المسلحة والعنف في مناطق مثل مالي والنيجر وسوريا وأمريكا الوسطى وهاييتي وكولومبيا وفنزويلا وفلسطين وإثيوبيا وموزمبيق، وأفغانستان ومخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف.

وتقدم إسبانيا في هذا الإطار 8.7 ملايين يورو لمفوضية الأمم المتحدة لغوث اللاجئين، و8 ملايين يورو لمنظمة اليونيسيف لدورها في المساعدة على تقديم المعونة الإنسانية للنساء والأطفال في الكثير من الدول النامية، ومساعدات بقيمة 7.3 ملايين يورو لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يتولى ضمن مهام أخرى تقديم استجابة عاجلة على الصعيد الدولي لإنقاذ حياة البشر وحمايتهم أثناء الأزمات الإنسانية.

كما قدمت إسبانيا 6.1 ملايين يورو لصالح برنامج الغذاء العالمي، و6 ملايين يورو لصالح صندوق الأمم المتحدة للسكان.