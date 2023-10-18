مكتب نتنياهو: دخول المساعدات غزة مشروط بعودة الرهائن

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنها لن تمنع المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة عن طريق مصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن إسرائيل "لن تحبط الإمدادات الإنسانية من مصر طالما أنها مجرد غذاء وماء وأدوية للسكان المدنيين في جنوب قطاع غزة".

وأضاف البيان، أن إسرائيل "لن تسمح بأية مساعدات إنسانية من أراضيها إلى قطاع غزة طالما لم يتم إعادة الرهائن".

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل وافقت على دخول المساعدات إلى غزة في أسرع وقت، موجها بتخصيص 100 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.