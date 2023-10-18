المفوض الأعلى لحقوق الإنسان يندد بمجزرة مستشفى المعمداني

شدّد المفوّض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بقصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مساء الثلاثاء المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين.

وقال تورك في بيان: «إن الكلام يعجز عن التعبير. هذه الليلة قُتل مئات الأشخاص بطريقة مروّعة في الهجوم على المستشفى الأهلي العربي، بمن فيهم مرضى ومقدّمو رعاية صحية وعائلات لجأت إلى المستشفى ومحيطه. مرة جديدة (يصاب) الأشخاص الأكثر ضعفًا. هذا أمر مرفوض تمامًا».

وأشار تورك إلى استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين بعد ظهر الثلاثاء، في «قصف مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي للاجئين، والتي كانت بمثابة مأوى لنحو 4000 نازح».

وأضاف: «المستشفيات مقدسة، ويجب حمايتها بأي ثمن، لا نعرف حتى الآن الحجم الكامل لهذه المذبحة، لكن الأمر الواضح هو أن أعمال العنف والقتل يجب أن تتوقف على الفور».

ودعا جميع الدول ذات النفوذ إلى أن «تفعل كل ما في وسعها لوضع حد لهذه الحالة المروعة»، مؤكدًا وجوب «حماية المدنيين، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين على وجه السرعة، ومحاسبة المسؤولين عن المذبحة».