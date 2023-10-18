جوتيريش: روعني استشهاد مئات المدنيين الفلسطينيين في قصف المستشفى بغزة

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القصف الذي طال مستشفى في غزة مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين.

وقال جوتيريش في منشور على منصة "إكس" : "لقد روعني استشهاد مئات المدنيين الفلسطينيين في غارة على مستشفى في غزة اليوم (الثلاثاء)، وهو ما أدينه بشدة. قلبي مع أسر الضحايا. المستشفيات والعاملون في المجال الطبي محميون بموجب القانون الإنساني الدولي".

واستشهاد 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح مساء الثلاثاء في مستشفى المعمداني بغزة جراء هجوم صاروخي نفت إسرائيل المسؤولية عنه وقالت إنه نجم عن عملية إطلاق فاشلة لصاروخ من قبل حرة الجهاد الإسلامي.

وتسبب الهجوم في خروج مظاهرات في العديد من دول العالم للتنديد به والمطالبة بمحاسبة المتورطين فيه.