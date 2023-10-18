سامح عاشور: مابيننا مع إسرائيل صراع وجود وليس صراع حدود

قال النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، إن هناك معركة حقيقية تدور في العالم وتقودها مصر بشأن فلسطين، فاليوم التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمستشار الألماني، في مقابل مؤتمر للرئيس الأمريكي بايدن مع قادة إسرائيل، فمصر تقود دفة التأكيد على عدم تصفية القضية الفلسطينية.



وتابع خلال جلسة طارئة لمجلس الشيوخ: لن نسمح بتبرير أجنبي لأن تكون مصر بديلا تفرغ فيه القضية الفلسطينية، ونؤيد القيادة السياسية التي تتمتع بالبراعة والقوة أيضا، وكما وقفت إلى جانبنا القوات المسلحة في 30 يونيو، فقد آن الأوان أن ندعم القوات المسلحة اليوم للدفاع عن الوطن والكرامة والشرف.



وواصل: إسرائيل تفتك بالفلسطينين وترى في ذلك حق لها، العالم الغربي لم ينتفض للقتلى والمصابين من الأطفال والشيوخ والجرحى، إسرائيل تدنس المقدسات وتقصف المستشفيات، فهم هؤلاء صهاينة مجرمين احتلوا الأرض العربية.



واختتم: مهما كانت الاتفاقيات والمعاهدات والهدن، فالشعب المصري والعربي لا يريد التعاون مع إسرائيل ولا الالتقاء مع الكيان الصهيوني في أي مساحة، فما بيننا صراع وجود وليس صراع على الحدود.