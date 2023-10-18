 القاهرة الإخبارية: نتنياهو أبلغ بايدن بعدم السماح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات لغزة - بوابة الشروق
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القاهرة الإخبارية: نتنياهو أبلغ بايدن بعدم السماح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات لغزة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 1:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 1:52 م


قالت قناة القاهرة الإخبارية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنهم لن يسمحوا لمصر لفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته القناة ظهر اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد بايدن ونتنياهو مؤتمرا صحفيا في تل أبيب، قال خلاله نتنياهو إن إسرائيل موحدة من أجل القضاء على حركة حماس.

وأضاف أن بايدن هو أول رئيس أمريكي يزور إسرائيل في وقت الحرب، مضيفا: «بالنسبة لشعب إسرائيل، هناك شيء واحد فقط أفضل من وجود صديق حقيقي مثلك يقف إلى جانب إسرائيل، وهو وقوفك في إسرائيل».

وأشار نتنياهو إلى أن هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس، أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي، وربما أكثر.


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