وقفة تضامنية لمحاميّ الإسكندرية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين

انظم مئات المحامين في الإسكندرية، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في ساحة مجمع المحاكم؛ احتجاجا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد مئات الأبرياء.

ورفع المتظاهرون أعلام مصر وفلسطين، ولافتات مدون بها عبارات: "علموا أولادكم أن القدس عربية، وأن الكيان الصهيوني محتل، ومصر ترفض الاستعباد.. يا حرية يا استشهاد، وغزة الصمود"، مرددين شعارات "غزة غزة.. أرض العزة"، منددين بقتل الأطفال الأبرياء والمدنيين العزل بالإغارة عليهم بالطيران.

ويُشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.