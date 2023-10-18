أدان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، ما أسفر عن استشهاد المئات، فضلاً عن المئات من الجرحى من بينهم نساء وأطفال.



وقدم الأمين العام تعازيه الحارة لأسر الضحايا وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وشدد على تمتع المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي ومنشآت الأمم المتحدة، بالحماية بموجب القانون الدولي.



* الصحة العالمية تدين



أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي، في مؤتمر صحفي عقدته، مساء الثلاثاء، حول الوضع الصحي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.



وقال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة لإقليم شرق المتوسط إن المستشفى كان يعمل وبه مرضى وعاملون في المجال الطبي ونازحون يحتمون به. وذكر أنه كان من بين 20 مستشفى في شمال قطاع غزة، تلقى أوامر من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء والتوجه جنوبا.



وأضاف أن تنفيذ تلك الأوامر مستحيل لعدة أسباب منها انعدام الأمن والظروف الحرجة للكثيرين من المرضى وعدم توفر سيارات الإسعاف وأماكن الإيواء البديلة للنازحين.



* اليونيسف



المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) كاثرين راسل، أصدرت بيانا قالت فيه "أشعر بالفزع إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة أطفال ونساء في أعقاب الهجوم على المستشفى الأهلي في قطاع غزة".



وذكرت أن الهجوم يؤكد التأثير المميت الذي تحدثه هذه الحرب المستمرة على الأطفال والعائلات. ففي 11 يوما فقط، فقد مئات الأطفال حياتهم بشكل مأساوي - لا يشمل ذلك وفيات المستشفى- وأصيب الآلاف بالجراج، ونزح أكثر من 300 ألف طفل من منازلهم.



* صندوق الأمم المتحدة للسكان



المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، ليلى بكر، استنكرت قصف المستشفى. وقالت: "على العالم أن يتحرك فورا لإنهاء دائرة العنف وحماية الأبرياء. استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والعاملين في المجال الصحي جريمة لا يجب التساهل معها".



* مكتب حقوق الإنسان



قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يخونني التعبير. الليلة قُتِل مئات الأشخاص بصورة مفجعة في قصف مهول على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، بمن فيهم مرضى وعمال صحة وعائلات كانت تلتمس الملاذ في المستشفى وحوله. مرة أخرى، الأكثر ضعفا".



وشدد على أن المستشفيات بمثابة مكان مقدس، "ويجب حمايتها بأي ثمن". وقال "لا نعلم حتى الآن الحجم الكامل لهذه المذبحة، لكن الأمر الواضح هو أن أعمال العنف والقتل يجب أن تتوقف على الفور".



* منسق عملية السلام



منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أدان بأشد العبارات "الهجوم المروع على المستشفى المعمداني" وأبدي تعاطفه مع أسر الضحايا.



وجدد رفض الهجمات ضد المدنيين، وأكد أن مرافق الصحة وأفرادها يتمتعون بحماية خاصة وفق القانون الإنساني الدولي، وقال "لا يمكن أن يواصل المدنيون دفع الثمن. يجب أن يتوقف العنف والرعب".