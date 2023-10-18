السفارة الإسرائيلية بألمانيا تطالب بعواقب صارمة بعد إلقاء زجاجات حارقة على كنيس

طالبت السفارة الإسرائيلية في برلين بعواقب صارمة بعد محاولة إضرام حريق في كنيس يهودي.

وقالت السفارة اليوم الأربعاء: "نثق في أن سلطات إنفاذ القانون الألمانية ستتعامل مع هذه الواقعة بحزم لا هوادة فيه". وأضافت: "هذه لحظة حاسمة بالنسبة لكل نظام ديمقراطي"، مشيرة إلى أنه إما أن يقف المرء إلى الجانب الذي يحارب الإرهاب أو أن يصمت ويسمح بجرائم الإرهابيين سواء كان ذلك في الشرق الأوسط أو في قلب أوروبا".

ووفقا لبيانات الجالية اليهودية كان مبنى يضم عدة مؤسسات يهودية في وسط برلين تعرض للرشق بزجاجات حارقة ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضية.

ويقع إلى جانب الكنيس مركز رعاية نهارية للأطفال.

وأفادت هذه البيانات بأن المبنى لم تندلع فيه النيران رغم ذلك.