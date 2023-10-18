الجيش الإسرائيلي: إطلاق 9 صواريخ من جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مساء الأربعاء، أن تسعة صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية عبرت إلى شمال إسرائيل، مشيرًا إلى اعتراض أربعة منها.

وقال إن «تسعة صواريخ أُطلقت من لبنان على بلدة كريات شمونة في شمال إسرائيل»، لافتًا إلى «اعترض نظام القبة الحديدية أربعة منها».

وسقط صاروخ واحد على الأقل في منطقة مفتوحة داخل كريات شمونة، من دون أن يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.

كذلك، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفّذ غارة بطائرة مسيرة ضد «مسلحين يطلقون قذائف هاون من لبنان» على منطقة تل ترمس في شمال إسرائيل، بالقرب من جبل دوف.