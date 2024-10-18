قال الإعلامي عمرو أديب، إن على العالم العربي أن يفكر في ما سيتم فعله في الفترة المقبلة بشأن القضية الفلسطينية، وذلك في معرض تعليقه على استشهاد قائد حركة حماس يحيى السنوار.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه يجب العمل على إيجاد رؤية لحل القضية الفلسطينية بغض النظر عن الموقف من كل ما حدث.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيأخذ أجزاء من غزة ولبنان لإقامة مناطق عازلة، ما يعني أن الحرب ستنتهي وتزيد إسرائيل من نطاق وجودها على الأرض وبالتالي لا لديهم لحل الدولتين.

وتابع: «سواء كنت مع السنوار أو ضدّه.. فهو مات موتة بطل.. إسرائيل قدمت صورة لنهاية السنوار لم يكن يحلم بها من الأساس».

ولفت إلى أن قوات الاحتلال حاصرت الموقع الذي تواجد به السنوار لعدة أيام، وانتظرت القوات حتى جاءت الدبابات لتنسف هذا المبنى، من دون أن يكون لديهم علم أن السنوار موجود بالداخل، واصفًا ذلك بأنه يعبر عن جُبن جيش الاحتلال.

وأوضح أن السنوار انتقل إلى مبنى آخر، ويقاتل بمدفع رشاش وقنابل يدوية فنسفت الدبابات هذا المبنى أيضًا، وذلك وفقًا للرواية الإسرائيلية.

ولفت إلى أن السنوار لم يتخذ الأسرى دروعًا بشرية، موضحًا أن إسرائيل تحلم بخروج مقاتلي حماس من غزة بعد استسلامهم.

وأشار إلى أن هناك معلومات إسرائيلية أفادت بتقديم عرض للسنوار للخروج من غزة (قبل استشهاده).

وكان رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أعلن استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، وقال إن الحركة ستواصل السير على دربه في مقارعة الاحتلال حتى دحره.