ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في الدقي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" في الجيزة للنصب على المواطنين، في مقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (شهادات دراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان - مطبوعات دعائية).

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن شخصًا يدير كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" كائنًا بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.