محافظ الوادي الجديد: تكثيف حملات المرور على المواقف ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على تكثيف حملات المتابعة لجميع مواقف سيارات الأجرة بخطوط السير الداخلية والخارجية بمراكز المحافظة، لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للتعريفة عقب صدور قرار لجنة تسعير المواد البترولية صباح اليوم.

وشدد المحافظ على المرور والمتابعة اليومية من رؤساء المراكز للتأكد من إعلان التسعيرة الجديدة بمحطات الوقود، والتزام كافة مواقف الأجرة بالتعريفة الجديدة والإعلان عنها بوضوح بكافة وسائل النقل، والتعامل بحسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة لمنع استغلال المواطنين.

وأشار إلى تكثيف الحملات التي تقوم بها إدارة المرور، وتوفير دوريات ثابتة بكافة مواقف الأجرة لمتابعة انتظام العمل وعدم مخالفة خطوط السير والالتزام بالتعريفة الجديدة، بما لا يضر بمصلحة المواطنين أو السائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.