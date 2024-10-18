واشنطن بوست: السنوار لم يكن العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن دبلوماسيين مشاركين في الوساطة، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيي السنوار، لم يكن العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الدبلوماسيون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أعاق الاتفاق مرارا منذ يونيو الماضي بوضع مطالب جديدة"، مشيرين إلى أن محادثات وقف إطلاق النار توقفت في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح الدبلوماسيون أن حركة "حماس ظلت داعمة للاتفاق الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يدرج نتنياهو مطالب جديدة".

وأعلنت إسرائيل، أمس الخميس، اغتيال السنوار، الذي تتهمه بأنه مهندس هجوم السابع من أكتوبر 2023، بينما أكد رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، أن هذه الخطوة "المهمة" تمثل "بداية النهاية" للحرب.

والسنوار (61 عاما) المكنّى "أبو إبراهيم" كان بمثابة "الرجل الحي الميت" وهدفا رئيسيا لإسرائيل منذ الهجوم الذي شنته الحركة على مواقع ومناطق إسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "بختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت أمس (الأربعاء) قوات في جنوب قطاع غزة" على السنوار.

وبحسب البيان، فإن الجيش وجهاز الأمن (الشاباك) شنّا "عشرات العمليات على مدار الأشهر الأخيرة وأدت إلى تقليص منطقة عمل يحيى السنوار، ما أسفر أخيرا عن القضاء عليه". ولم تعلق حماس بعد على مصير السنوار.