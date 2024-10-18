تحريك أسعار الوقود للمرة 18 في مصر منذ يوليو 2019 حتى أكتوبر 2024 - المحطات السعرية كاملة

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تبدأ الحكومة اليوم تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، بعد زيادتها بقيمة جنيهين للتر، من صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، وفقا لقرارات وزير البترول والثروة المعدنية.

وترصد "الشروق" رحلة أسعار الوقود منذ تطبيق آلية التسعير التلقائى حتى الآن:

1- أسعار المواد البترولية... الجمعة 5 يوليو 2019

بنزين 80: 6.75 جنيه

بنزين 92: 8 جنيهات

بنزين 95: 9 جنيهات

سولار: 6.75 جنيه

أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها

المازوت: 4500 جنيه

2- أسعار المواد البترولية... الجمعة 3 أكتوبر 2019

بنزين 80: 6.50 جنيه

بنزين 92: 7.75 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا، ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيه.

3- أسعار المواد البترولية.. الجمعة 2 يناير 2020

بنزين 80: 6.50 جنيه

بنزين 92: 7.75

بنزين 95: 8.75 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

4- أسعار المواد البترولية.. الجمعة 10 أبريل 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

سعر المازوت للصناعة يصبح 3900 جنيه/طن بدلا من 4250 جنيها.

5- أسعار المواد البترولية.. الأربعاء 8 يوليو 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

6- أسعار المواد البترولية.. الأربعاء 8 أكتوبر 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

7- أسعار المنتجات البترولية من (يناير – مارس 2021)

لتر البنزين 80: 6.25 جنيه

لتر البنزين 92: 7.5 جنيه

لتر البنزين 95: 8.5 جنيه

لتر السولار: 6.75 جنيه

8- أسعار الوقود من (أبريل - يونيو 2021)

لتر البنزين 80: 6.5 جنيه

لتر البنزين 92: 7.75 جنيه

لتر البنزين 95: 8.75 جنيه

لتر السولار: 6.75 جنيه

9- أسعار الوقود من يوليو إلى سبتمبر (23 يوليو الماضي)

بنزين 80: 6.75 جنيه

بنزين 92: 8 جنيهات

بنزين 95: 9 جنيهات

السولار: 6:75 جنيه دون تغيير

10- أسعار الوقود من أكتوبر إلى نهاية 2021 (الجمعة 8 أكتوبر)

لتر بنزين 80 : 7 جنيهات

لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه

لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه

السولار: 6.75 جنيه

كما هو طن المازوت للقطاع الصناعي : 4200 جنيه متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات : 3.75 جنيه

11- أسعار الوقود من 4 فبراير 2022

لتر بنزين 80 : 7.25 جنيهات

لتر بنزين 92 : 8.50 جنيه

لتر بنزين 95 : 9.50 جنيه

السولار: 6:75 جنيه

12- أسعار الوقود من 15 أبريل 2022

لتر بنزين 80 : 7.50 جنيهات

لتر بنزين 92 : 8.75 جنيه

لتر بنزين 95 : 9.75 جنيه

السولار: 6:75 جنيه

13- أسعار الوقود من 13 يوليو 2022

لتر بنزين 80 : 8 جنيهات

لتر بنزين 92 : 9.25 جنيه

لتر بنزين 95 : 10.75 جنيه

السولار: 7.25 جنيه

14- أسعار الوقود من 2 مارس 2023:

لتر بنزين 80 : 8.75 جنيهات

لتر بنزين 92 : 10.25 جنيه

لتر بنزين 95 : 11.25 جنيه

السولار: 7.25 جنيه

15- أسعار الوقود من 3 نوفمبر 2023:

لتر بنزين 80 : 10 جنيهات

لتر بنزين 92 : 11.50 جنيه

لتر البنزين 95: 12.50 جنيه

السولار: 8.25 جنيه للتر

‎16- أسعار الوقود من 22 مارس 2024:

لتر بنزين 80 : 11 جنيه

لتر بنزين 92 : 12.50 جنيه

لتر البنزين 95: 13.50 جنيه

السولار: 10 جنيهات للتر

17- أسعار الوقود من 25 يوليو 2024

لتر بنزين 80: 12.25 جنيه

لتر بنزين 92: 13.75 جنيه

لتر بنزين 95: 15 جنيه

السولار والكيروسين: 11.50 جنيه

18- أسعار الوقود من 18 أكتوبر 2024

لتر بنزين 95: 17 جنيهًا

لتر بنزين 92: 15.25 جنيهًا

لتر بنزين 80: 13.75 جنيهًا

لتر السولار: 13.50 جنيهًا

سعر المازوت الصناعي 9500 جنيه

غاز السيارات: 7 جنيهات