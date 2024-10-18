 قطر وأمريكا يبحثان الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطر وأمريكا يبحثان الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في المنطقة

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 9:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 9:31 ص

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس أحدث المستجدات المتعلقة بجهود الوساطة المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة وسبل خفض التوترات في لبنان.

واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية .

وأشار البيان إلى أنه جرى أيضا مناقشة مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، وسبل خفض التصعيد في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الصراع بين حماس وإسرائيل في أكتوبر 2023، تعمل الولايات المتحدة وقطر ومصر على الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة. لكن جهود الوساطة تعثرت مع تصاعد التوترات في الآونة الأخيرة في المنطقة.


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