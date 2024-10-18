أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن العقوبة القصوى للمراهنات أو الابتزاز الإلكتروني في القانون الذي أقره النواب في سنة 2018 كانت 3 سنوات، ولكن مع تعديل القانون وتغليظ العقوبات، قد تصل إلى عقوبة المؤبد.

وخلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أشار أحمد بدوي إلى أنه تم تشكيل 63 لجنة لقانون تقنية المعلومات، بمشاركة جميع الجهات المعنية، كما أن هذا القانون يُعتبر من بين أنجح القوانين في مصر.

وتابع: «الألعاب أو التطبيقات التي تعتمد على المراهنات تشبه الإدمان، وخلال الفترات الماضية، قبل حجب التطبيق، ارتفع عدد المستخدمين لهذا التطبيق وشهد إقبالاً كبيرًا».

وشدد أحمد بدوي على أهمية دور الإعلام في نشر التوعية بين الشباب حول مخاطر هذه التطبيقات، بالإضافة إلى تعريفهم بالعقوبات التي ستقع عليهم حال استخدام هذه التطبيقات والمشاركة فيها.