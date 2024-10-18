افتتاح مهرجان المسرح العربي على خشبة مسرح الأنفوشي بالإسكندرية

افتتحت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، مهرجان المسرح العربي في دورته الخامسة، التي تحمل اسم الفنان "كريم عبد العزيز"، مساء اليوم الجمعة، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي.

وأكدت جبارة أن الدورة تحمل اسم الفنان الكبير "كريم عبد العزيز"، وهو أحد خريجي أكاديمية الفنون، وله تاريخ حافل في السينما والمسرح والتلفزيون. وأشارت إلى أن المهرجان يتضمن العديد من الورش بجانب العروض المسرحية المميزة التي ستُقدَّم خلال فعالياته.

كما تم تكريم الفنانة السكندرية "بدرية طلبة" من قبل المهرجان، برئاسة الفنان محمد عصمت، مدير المهرجان، حيث أعربت طلبة عن سعادتها بالتكريم وتواجدها على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.

شهد الحفل أيضًا تخرج دفعة 2023/2024 من قسم الإخراج والتمثيل والديكور.

يقام المهرجان في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر، على أن تحتضن أوبرا سيد درويش حفل الختام.