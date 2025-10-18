أمينة أردوغان تلتقي مسئولين دوليين في إسطنبول على هامش المنتدى الدولي لصفر نفايات

التقت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، عددا من المسئولين الدوليين على هامش "المنتدى الدولي لصفر نفايات" الذي انطلقت أعماله في إسطنبول الجمعة ويستمر 3 أيام.

وذكر مراسل الأناضول أن السيدة أمينة، عقيلة الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيسة الفخرية لمؤسسة "صفر نفايات"، عقدت السبت اجتماعا مع فاطمة مادا بيو، عقيلة رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو، في إسطنبول.

وجاء اللقاء على هامش الاجتماع الرسمي الرابع للمجلس الاستشاري رفيع المستوى لمبادرة "صفر نفايات" التابعة للأمم المتحدة، الذي عقد في إطار "المنتدى الدولي لصفر نفايات".

وأعربت أمينة أردوغان في منشور عبر منصة "إن سوسيال" التركية، عن سعادتها حيال اللقاء مع فاطمة مادا بيو، وهي من أعضاء المجلس الاستشاري.

والجمعة، التقت عقيلة الرئيس التركي نائبة الرئيس الإيراني رئيسة منظمة حماية البيئة شينا أنصاري.

السيدة أمينة أردوغان هنأت أنصاري على جهودها في مجال البيئة، وأعربت عن استعدادها للتعاون في كافة المجالات، بحسب مراسل الأناضول.

كما التقت بشكل منفصل كلا من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) أناكلوديا روسباخ، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE) تاتيانا مولتشيان، ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN) البروفيسور جيفري ساكس.

وخلال اللقاء، أعرب ساكس عن شكره لتركيا على دعمها ومساهمتها وريادتها في إحلال السلام بغزة.

وجرى توقيع اتفاقية تعاون بين وقف المعارف التركي وشبكة حلول التنمية المستدامة بشأن التعليم العالمي.

المنتدى الدولي لـ"صفر نفايات" الذي يختتم أعماله الأحد، يجمع مشاركين من 104 دول، و118 منظمة دولية ورؤساء بلديات وسفراء وممثلين رفيعي المستوى من العديد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.

وأطلقت تركيا مشروع "صفر نفايات" عام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلّفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها من المنبع، بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60 بالمئة في 2030.

ومنتصف ديسمبر 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات"، الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك. وبهذا القرار تم اعتماد تاريخ 30 مارس يوما عالميا لـ"صفر نفايات".