محافظ أسيوط يتابع منظومة تجهيز وتصدير الرمان بقرية بويط في ساحل سليم

محافظ أسيوط عن الرمان: «الذهب الأحمر» بالمحافظة عنصر أساسي في تعزيز الاقتصاد المحلي



أجرى اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها مواقع تجهيز وتصدير محصول الرمان بقرية بويط التابعة لمركز ساحل سليم، إذ إنها القرية التي اشتهرت بكونها من أهم مناطق إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي الذي يُلقب بـ"الذهب الأحمر"؛ نظرًا لقيمته الاقتصادية العالية وزيادة الطلب عليه محليًا ودوليًا.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم الصادرات الزراعية، وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

ورافق المحافظ، خلال الجولة اليوم السبت، عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، والدكتور عبد الرحيم وكيل وزارة الزراعة، وعبد اللطيف عبد المنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعدد من قيادات المحافظة والمصدرين والمزارعين، حيث التقى بمجموعات من المزارعين وأصحاب مراكز التصدير، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير زراعة وتصدير الرمان، ورفع القدرة التنافسية للمنتج في الأسواق الخارجية.

واطلع محافظ أسيوط، على مراحل تجهيز المحصول بدءًا من الجمع من المزارع باستخدام سيارات مخصصة، مرورًا بعمليات الفرز والتنظيف وفق معايير الجودة العالمية، وصولًا إلى التعبئة في صناديق معدة خصيصًا للتصدير، وذلك بما يتوافق مع اشتراطات الدول المستوردة.

من جانبهم، أوضح المصدرون، أن رمان أسيوط يجد إقبالًا واسعًا في الأسواق العربية والأوروبية، بجانب أسواق كبرى مثل روسيا وماليزيا وكندا وجنوب إفريقيا؛ ما يعكس السمعة العالمية التي اكتسبها بفضل جودته ومذاقه الفريد.

فيما أعرب المحافظ، خلال لقائه بالمزارعين، عن تقديره لجهودهم، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الفلاح وتوفير كل التيسيرات الممكنة للمصدرين، في إطار استراتيجية شاملة لتعظيم العائد الاقتصادي للمحاصيل الزراعية وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأكد أن المحافظة حريصة على التنسيق مع كل الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المزارعين والمصدرين، مشيرًا إلى أن موسم حصاد الرمان يمثل موسم خير ورخاء لأبناء ساحل سليم والقرى المحيطة، ويوفر مئات فرص العمل للعمالة الموسمية، بما يحقق مردودًا اجتماعيًا واقتصاديًا مباشرًا.

وأضاف أن رمان أسيوط لا يعد مجرد محصول زراعي تقليدي، بل هو عنصر رئيس في تعزيز الاقتصاد المحلي، وركيزة يمكن البناء عليها لفتح آفاق أوسع للصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل، نظرًا للقيمة الغذائية والطبية العالية التي يتمتع بها.

كما شدد على استمرار جهود المحافظة لدعم المزارعين في تحسين جودة المحصول وتوسيع الرقعة الزراعية، بما يرسخ مكانة أسيوط كإحدى أهم المحافظات المصدرة للرمان على مستوى الجمهورية.