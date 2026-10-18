الشرقية تكثف استعداداتها لانطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الـ30

كثفت محافظة الشرقية استعداداتها النهائية لانطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ30، والمقرر إقامته خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2026، بأرض المهرجان في نادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، لاستقبال الضيوف والزائرين والمشاركين في الحدث الرياضي والسياحي.

ووجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، برفع درجة الاستعداد وتكثيف أعمال التجهيز بأرض المهرجان، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج الفعاليات بالشكل الذي يليق بتاريخ المحافظة وعراقتها.

وأكد المحافظ أن مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة يمثل حدثا رياضيا وسياحيا متميزا، يسهم في تنشيط السياحة الرياضية الصحراوية، من خلال بطولات أدب وجمال الخيل العربية الأصيلة وفعاليات الفروسية، مشددا على أهمية الاستعداد الجيد لاستقبال المشاركين والزائرين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أن فرق عمل الهيئة بالتعاون مع قسم الرعاية بمديرية الطب البيطري وجهاز مدينة العاشر من رمضان، انتهت من تنفيذ عدد من التجهيزات استعدادا لانطلاق المهرجان.

وشملت الأعمال رش وتطهير أماكن إيواء الخيول المشاركة وساحة العرض ومنطقة الإحماء، من خلال فريق قسم الرعاية بالإدارة البيطرية بالعاشر من رمضان، تحت رعاية الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ومديرية الطب البيطري بالشرقية، تمهيدا لاستقبال الخيول المشاركة.

كما تضمنت التجهيزات إنشاء وتثبيت 3 منصات رئيسية، يبلغ طول كل منها 40 مترا، وتسوية وتمهيد مساحة مخصصة لإيواء الخيول تقدر بنحو 4 آلاف متر مربع، لاستيعاب 130 حصانا، إلى جانب تمهيد أرض المهرجان بما يتناسب مع حركة الخيول خلال الفعاليات.

وشملت الاستعدادات إقامة خيمة خاصة لتجهيز الخيول، وتجهيز مدخل مخصص لكبار الزوار لتيسير حركة الدخول والخروج وتأمينها، فضلا عن إعداد منطقة للخدمات تضم كافتيريا ومطعما وأماكن لبيع مستلزمات الخيول.

ومن المقرر أن يقام المهرجان تحت رعاية وزارات التنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، والزراعة، ومحافظة الشرقية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأكد محافظ الشرقية أن المهرجان يمثل واجهة مهمة لإبراز ما تتميز به المحافظة من تراث عريق واهتمام برياضة الفروسية والخيول العربية الأصيلة، فضلا عن دوره في دعم السياحة الرياضية وتسليط الضوء على مكانة الشرقية في مجال تربية الخيول العربية الأصيلة.