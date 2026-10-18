اختيار 16 مشروعا في مطروح للمنافسة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية على مستوى الجمهورية

قالت محافظة مطروح، إن فعاليات مؤتمر عرض المشروعات الفائزة والمؤهلة بالدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والذي استضافته دار أوبرا الإسكندرية، شهدت تقدم 45 مشروعًا من المحافظة، اختير منها 16 مشروعًا للمنافسة على مستوى الجمهورية.

وأكدت المحافظة، في بيان اليوم الأحد، أن الأثر الحقيقي للمبادرة يتمثل في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتطبيق، تدعم الاقتصاد الأخضر وتنعكس على حياة المواطنين، مشيرةً إلى أهمية المبادرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، من خلال دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وترشيد المياه وتحليتها، وحماية الشواطئ وإدارة المخلفات، مشيرةً إلى تميز مشروعات المحافظة خلال الدورات الثلاث السابقة، وتمثيلها للمبادرة في مؤتمرات المناخ لثلاث سنوات متتالية.

وكان المؤتمر، شهد عرض 49 مشروعًا من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح في مجالات الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد والحلول الذكية وإعادة تدوير المخلفات، واختُتم بتكريم أعضاء اللجان التنفيذية ولجان التقييم وأصحاب المشروعات الفائزة، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في دعم التنمية المستدامة.