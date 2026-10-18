نائب محافظ الوادي الجديد يشارك بالمؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، فعاليات المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، المنعقد بمحافظة أسيوط ضمن فعاليات الإعلان عن المشروعات المؤهلة للمنافسة على مستوى الجمهورية، في إطار أعمال المرحلة الرابعة للمبادرة بمحافظات أسيوط والبحر الأحمر والوادي الجديد، بحضور اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، ونجلاء عبد الرحمن منسق عام المبادرة بالمحافظة، وأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات، وأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

وشهد المؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بالفئات الست على مستوى المحافظات، بواقع ثلاثة مراكز في كل فئة، بإجمالي 18 مشروعًا، والتي تم تصعيدها وتأهيلها للمنافسة على مستوى الجمهورية، حيث تم تكريم أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى أعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات.

وقال نائب محافظ الوادي الجديد إن مشاركة المحافظة تأتي تأكيدًا لما تحويه من إمكانات وفرص ومقومات طبيعية واعدة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الرائدة تعبر بشكل واضح عن انحياز الدولة المصرية الاستراتيجي نحو مستقبل أكثر استدامة، يصون الموارد ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

واستعرض كجك مشاركات المحافظة خلال الدورات الثلاث الماضية، والجوائز التي حصدتها على المستوى الوطني، مؤكدًا أن مشاركة محافظة الوادي الجديد خلال الدورة الحالية تأتي بإجمالي 261 مشروعًا مشاركًا عبر المنصة، إذ توسعت المشروعات.

وركزت جهود اللجنة التنفيذية على الارتقاء بجودة المشروعات نوعًا وكمًا، مع تقديم الدعم الفني واللوجستي الكامل لأصحاب الأفكار المبتكرة لتطوير نماذجهم لتكون قابلة للتطبيق والاستثمار.

وقدم كجك الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم المؤتمر بمحافظة أسيوط، والتهنئة لكافة المشروعات الصاعدة وأعضاء اللجنة التنفيذية لجهودهم الملموسة، راجيًا أن تسهم هذه المشاركات في صياغة غد أفضل للوطن العزيز، وآملًا أن يكون للمحافظة نصيب وافر من المراكز المتميزة على مستوى الجمهورية بختام الدورة الحالية.