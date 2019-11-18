الحوثيون يعلنون احتجاز سفينة قبالة الساحل الغربي لليمن

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اكد محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للجماعة، اليوم الإثنين، احتجاز سفينة بحرية قبالة الساحل الغربي لليمن.

وأكد الحوثي، أنه في حال تم التأكد بأن السفينة تابعة لدولة كوريا الجنوبية فسيتم الإفراج عنها بعد استكمال الإجراءات القانونية كأي حالة مشابهة تواجدت بالمياه الإقليمية اليمنية".

وتابع القيادي الحوثي :"نطمأن الجميع أنه لاقلق لا على الطواقم ولا غيرها".

من جانبه، أدان محمد الحضرمي، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، "قيام ميليشيا الحوثي باحتجاز سفينة كورية جنوبية وزورقين مرافقين لها قبالة جزيرة كمران".

جاء ذلك خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن وونج بارك لمناقشة "التصعيد الحوثي الخطير في البحر الأحمر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر"، حسب ما افادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأعتبر وزير الخارجية اليمني "أن هذه الممارسات استفزازية وغير قانونية"، مشيراً إلى أنها " ستؤثر سلبا على حرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر".

وتابع " هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، ويتنافى مع روح اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة".

وطالب الحضرمي بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين المرافقين لها وطاقمهما بالكامل في أسرع وقت، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة مثل هذا الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

من جهته، أعرب السفير الكوري عن أمله في سرعة الإفراج عن السفينة والزورقين المرافقين وطاقمهم بالكامل احترامًا للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصِّلة.