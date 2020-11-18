هدد زعيم المافيا التركية علاء الدين تشاكيجي، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، كمال كليجدار أوغلو بعدما انتقد الحكومة التركية بسبب إطلاق سراح تشاكيجي من السجن.

وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، الحكومة لسماحها بالإفراج عن "زعماء العصابات ومهربي المخدرات" خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري اليوم الثلاثاء.

وقال تشاكيجي في بيان نُشر على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مهددا كليجدار أوغلو إن "لا أحد ممن يحرضونك سيكون بجانبك عندما تكون في ورطة. هذا هو السبب في أنني أقول لك أن تراقب خطوتك".

تشاكيجي، الذي كان اسمًا مألوفًا في الثمانينيات كرئيس عصابة مشهور، تم اتهامه في عام 1995 بالأمر بقتل زوجته أمام ابنهما قبل الفرار إلى الخارج. وبعد تسليمه عام 1998 من فرنسا، أطلق سراح تشاكيجي من السجن في عام 2002.

وكان قد أدين بتأسيس وقيادة منظمة إجرامية ، والأمر بارتكاب جريمة قتل.

وتم تسليم تشاكيجي مرة أخرى في عام 2004 من النمسا قبل أن يقضي عقوبة سجن أخرى حتى وقت سابق من هذا العام.

وأطلق سراح تشاكيجي كجزء من قانون عفو ​​يهدف إلى تحرير ما يصل إلى ثلث نزلاء السجون في البلاد بعد أن دعا زعيم حزب الحركة القومية دولت بهاتشلي إلى عفو عام، يشمل العديد من السجناء تبين بعد ذلك أنهم على صلة به.