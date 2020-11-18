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محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير جزيرة الزهور

محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 1:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 1:28 م
تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الجارية بجزيرة الزهور وسط النيل بمدينة سوهاج، حيث رافقه كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مركز شباب الزهور.

وأكد المحافظ، أهمية الاستفادة من جزيرة الزهور كإحدى أهم المناطق السياحية والترفيهية بالمحافظة لتكون متنفس للأهالي، ومكان لائق لاستقبال المواطنين، لافتًا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن.

وتفقد "الفقي" أعمال التطوير الجارية في 25 شاليه، بالإضافة إلى "قاعة مؤتمرات، ومطعم، وكافيتريا، وحمام سباحة، ومساحة فضاء لإقامة الأفراح".

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