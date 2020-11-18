 الشرطة اللبنانية: 575 إصابة بفيروس كورونا بين نزلاء السجون - بوابة الشروق
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 4:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الشرطة اللبنانية: 575 إصابة بفيروس كورونا بين نزلاء السجون

الشرطة اللبنانية
الشرطة اللبنانية
بيروت - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 4:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 4:26 م

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة)، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز الشرطية، يبلغ حاليا 575 حالة، مشيرا إلى شفاء 758 آخرين ممن سبق وتعرضوا للإصابة بالفيروس.

وذكرت قوى الأمن الداخلي -في بيان اليوم الأربعاء- أن المصابين بالفيروس يتوزعون على سجن روميه المركزي (بمحافظة جبل لبنان) بعدد 549 حالة، وسجن البترون (شمالا) بعدد 4 حالات، وسجن زحلة (بمحافظة البقاع) بعدد 10 حالات، ومركز الاحتجاز بوحدة شرطة بيروت بعدد حالتان اثنتان، إلى جانب 10 حالات أخرى تتوزع على مراكز الاحتجاز الخاصة بوحدة الشرطة القضائية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك