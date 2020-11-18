المئات يتجمعون قرب القصر الرئاسي الألماني احتجاجا على قيود كورونا

تجمع متظاهرون مساء اليوم الأربعاء، في منطقة قريبة للغاية من مقر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين للاحتجاج على قيود كورونا والقانون الجديد للحماية من العدوى.



وكان شتاينماير، صادق قبل وقت قصير من مساء اليوم على القانون الجديد للحماية من العدوى والذي كان البرلمان قد وافق عليه اليوم.



وحسب تقديرات مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فقد تجمع في المنتزه الواقع بجوار القصر الرئاسي (بيلفو) عدة مئات من الأشخاص، وكررت الشرطة مطالبها للمتجمعين بمغادرة المكان لأن تجمعهم لم يحصل على تصريح من السلطات، وفيما تم اقتياد بعض المتظاهرين بعيدا، صاح الناس في مكبرات الصوت "نحن الشعب".



وكانت الشرطة أنهت على نطاق واسع تجمعات معارضة لقيود كورونا شارك فيها عدة آلاف في برلين، واستخدمت الشرطة خراطيم مياه لتفريق المتجمعين بعد ظهر اليوم.