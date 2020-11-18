اجتماع عراقي أمريكي بشأن جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق

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بحث الجانبان الأمنيان العراقي والأمريكي، اليوم الأربعاء، في بغداد جدولة انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من العراق.

ويأتي ذلك عقب سقوط صواريخ من نوع كاتيوشا أمس في المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد.

وذكر بيان عراقي أن "وفدا عراقيا وآخر أمريكيا عقدا اليوم اجتماعا كرس لمناقشة استمرار التعاون بين التحالف الدولي والقوات العراقية ضد تنظيم داعش الإرهابي مع التأكيد على أن كل تحركات قوات التحالف هي بموافقة الجانب العراقي".

وأوضح البيان "تم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى وصولا إلى الاتفاق النهائي بشأن إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق وجدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق".

وحضر الاجتماع عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بمشاركة وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبدالأمير ياالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير الشمري فيما حضر عن الجانب الأمريكي السفير ماثيو تولر وقائد التحالف الدولي في العراق وسوريا".

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستخفض مستويات قواتها في العراق وأفغانستان إلى 2500 جندي في كل منهما بحلول 15 يناير.

وذكر أوبراين فى تصريحات أدلى بها أمام البيت الأبيض أن تلك القوات المتبقية ستحمى الدبلوماسيين الأمريكيين والوكالات الأخرى.