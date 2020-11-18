أعلنت شركة "فايزر" الدوائية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن لقاح فيروس كورونا الذي تطوره آمن وفعال بنسبة 95%، وفقا للبيانات النهائية للمرحلة الأخيرة من تجربة اللقاح، مضيفة أنها ستتقدم بطلب الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) في غضون أيام.

وأوضحت الشركة إن البيانات أظهرت أن اللقاح يمنع الأشكال الخفيفة والحادة من الإصابة بكوفيد-19، وكانت نسبة فعاليته 94% مع كبار السن، الذين هم أكثر عرضة للإصابة الحادة والذين لا يظهرون استجابة قوية لبعض أنواع اللقاحات، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية في نسختها الإلكترونية.

وأضافت "فايزر" التي طورت اللقاح مع شريكتها الألمانية "بايونتك"، إن الشركتين تخططان للتقدم بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على إذن طارئ "في غضون أيام"، مما يزيد الآمال في أن وجود لقاح فعال يمكن أن يصبح أمرا واقعا قريبا.

وتأتي نتائج التجربة، بعد أقل من عام من بدء الباحثين العمل على اللقاح، لتحطم جميع الأرقام القياسية السابقة الخاصة بسرعة تطوير لقاح، وهي عملية تستغرق عادة سنوات، وفقا للصحيفة.

وقال الدكتور ألبرت بورلا ، الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، في بيان: "تمثل نتائج الدراسة خطوة مهمة في هذه الرحلة التاريخية التي استمرت ثمانية أشهر من أجل طرح لقاح قادر على المساعدة في إنهاء هذا الوباء المدمر".

وفي حال منحت إدارة الغذاء والدواء ألأمريكية "فايزر" الترخيص لاستخدام لقاحها المكون من جرعتين، تقول الشركة إنها قد تصل إلى 50 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة بحلول نهاية العام المقبل.

وتتوافق تلك النتائج مع تحليل مبكر نشرته "فايزر" و"بايونتك" الأسبوع الماضي، والذي توصل إلى أن اللقاح فعال بنسبة تزيد عن 90%، في تجربة شملت ما يقرب من 44 ألف متطوع، تلقى نصفهم اللقاح، فيما تلقى النصف الآخر جرعة وهمية من محلول ملحي.

وقالت الشركتان إنه من بين 170 حالة إصابة بكوفيد-19، كان هناك 162 حالة في المجموعة التي تلقت الجرعات الوهمية، وثماني حالات في المجموعة التي تلقت اللقاح، ومن بين 10 حالات إصابة حادة، كانت 9 حالات قد تلقت جرعات وهمية.

ومن المقرر أن تقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمراجعة البيانات التي ستتقدم بها فايزر وتطلب من لجنة خارجية من خبراء اللقاحات النظر في طلب الترخيص، وهي عملية قد تستغرق أسابيع.