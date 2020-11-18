حزب العمال البريطاني: كوربين لن يمثل الحزب بعد الآن بالبرلمان

أعلن كير ستارمر زعيم المعارضة في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن الزعيم السابق جيريمي كوربين لن يمثل حزب العمال في البرلمان البريطاني بعد الآن.



وأعلن كير ستارمر عبر تويتر أن كوربين سوف يظل عضوا في البرلمان كنائب مستقل.



وتأتي التعليقات بعد يوم من إعلان كوربين أنه "سعيد بعودته إلى حزب العمال".



وتم وقف عضوية كوربين في الحزب في أكتوبر بعد أن وصف نتائج تحقيق مستقل في النزعات المعادية للسامية في حزبه بأنها "مبالغ فيها بشكل كبير".



وأوضح ستارمر أن كوربين لا يزال عضوا في حزب العمال، وسوف يكون قادرا على حضور الاجتماعات المحلية مثل الأعضاء الآخرين من الجمهور، وكذلك حضور المؤتمر السنوي للحزب.



وقال ستارمر إنه "سيبقي على الوضع قيد المراجعة".