ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج الأسبوع البيئي الرابع في الفترة من 22 حتي 26 من نوفمبر الجاري، تحت عنوان "دور الجامعة في تنمية الوعي البيئي لمنتسبي الجامعة والمجتمع".



وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن الهدف من الحدث هو تقديم الخدمات المجتمعية التي من شأنها النهوض بالمجتمع، العمل على زيادة الوعي بالمخاطر البيئية، تفعيل الممارسات والسلوكيات الإيجابية التي تخدم البيئة المحيطة، التوعية بحروب الجيل الرابع وكيفية الوقاية من الإشاعات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضاف الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن فعاليات الأسبوع تتناول دور الجامعة في تنمية الوعي البيئي لدى الطلاب والمجتمع إلى جانب دورها في تنمية المهارات لدى ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب.



وأشارت الدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع، إلى أن هذه الفعاليات بالغة الأهمية في التوعية بالسلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى نشر التلوث البيئي وطرق الحد من انتشاره ومعالجة المشاكل المرتبطة به، وايجاد الحلول السريعة على كافة المستويات .