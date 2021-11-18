على معلول يكتفي بتدريبات في الجيم على هامش مران الأهلي

اكتفي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات بدنية استشفائية في الجيم بعد عودته خلال الساعات الماضية إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، جاهزية اللاعب للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني، مؤكدًا أنه فضل اليوم منح اللاعب راحة سلبية من التدريبات الجماعية بعد مشاركته الأخيرة في مباراة منتخب بلاده كاملة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.