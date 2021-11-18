 فرنسا تسجل 20 ألفا و365 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة - بوابة الشروق
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فرنسا تسجل 20 ألفا و365 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 10:20 ص | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 10:20 ص

سجلت فرنسا 20 ألفا و365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 56 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و433 ألفا و545 إصابة، والوفيات إلى 119 ألفا و281 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 101 مليون و432 ألفا و6 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 
 

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