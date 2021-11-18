السجن 15 عاما لسيدة ومتهمين بخطف طليقها وتصويره عاريا في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص وهم: سيدة، تدعى "س.ح.م"، ربة منزل، و"ع.ف.ف"، مزارع، و"ك.م.م"، تباع، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بخطف طليق المتهمة الأولى ويدعى "إ.أ.ص" وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، تحت تهديد السلاح، وهتك عرضه، وتصويره عاريًا، وابتزازه.

وتعود وقائع القضية التي تحمل رقم 20349 لسنة 2021 جنايات الدخيلة، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة؛ يفيد ورود بلاًغا من محامي المجني عليه، حول تعرض موكله للخطف على يد طليقته بمساعدة 2 آخرين، والتعدي عليه، وسرقته، وإرغامه بالتوقيع، وتصوير فيديوهات خادشة له، انتقاما منه، بعدما استدرجته بحجة إنهاء الخلافات بينهما.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة، أن المتهمين قاموا بالتعدي على المجني عليه، وتقييده بحبل، وحملوه داخل سيارة إلى مكانًا نائيًا، وهتكوا عرضه، بعد أن جردوه من ملابسه كاملًا، وحاولوا وضع عصا خشبية في منطقة حساسة، وتصوير الواقعة بالفيديو، والتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين"، وسرقه هاتفه المحمول، وحافظة نقوده، وكارت فيزا، وساعة يد، وأرغموه بالتوقيع على إيصالات أمانه، وشيكات وهددوه بأنه في حال الإبلاغ، سيقومون بنشر الفيديوهات التي تم تصويرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتشكيل فريق بحث، جنائي، وتتبع تحركات المتهمين، تم التعرف على مكان تواجدهم، وبتقنين الإجراءات ألقي القبض عليهم، وباقتيادهم إلى ديوان قسم شرطة الدخيلة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات؛ وبإحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهم حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: إبراهيم محمد أمين، ومصطفى محمد عبد اللطيف، وأحمد محمد عزت غريب.