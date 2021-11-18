العراق يعلن إجلاء 430 مواطنًا من بيلاروسيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية توثيق سفر 430 عراقيًا عالقًا على الحدود البيلاروسية؛ تمهيدًا لإجلائهم ونقلهم إلى العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف -في بيان اليوم الخميس- إن "430 مهاجرًا عراقيًا تم توثيق سفرهم إلى العراق على متن رحلة الإجلاء التي ستكون اليوم" ، مضيفا أن فِرَق القنصليّة المقيمة في بيلاروسيا مستمرة بتسجيل أسماء 50 آخرين.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تعمل بجهد عالٍ لتوفير أعلى مستوى من الاستجابة للعودة الطوعيّة للمواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية.

وكانت وزارة النقل العراقية، أعلنت في وقت سابق اليوم انطلاق إحدى طائرات أسطولها الجوي من مطار بغداد الدولي إلى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

في سياق آخر، توجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، إلى البحرين للمشاركة في قمّة الأمن الإقليمي "حوار المنامة".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أن الوزير سيشارك في قمّة الأمن الإقليمي"حوار المنامة" المقامة في البحرين في دورتها السابعة عشر.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري وزير الخارجية العراقي عددا من اللقاءات رفيعة المستوى.