بدء العمل بمنظومة الزراعة لتكويد كيانات تصدير المحاصيل والفاكهة

نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرار الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠٢١، بشأن إجراءات العمل بمنظومة التكويد والتتبع لكافة الكيانات التصديرية الراغبة فى تصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية التصديرية الهامة والتى يحدد أولوياتها الحجر الزراعى.

ونص القرار على أن يقتصر منح شهادة الصحة النباتية على الكيانات التصديرية التى تم تكويدها من قبل الحجر الزراعى، مضيفاً أن يتم العمل به اعتباراً من غدٍ الجمعة الموافق 19 نوفمبر الجاري.

ويلزم القرار المزارع الراغبة فى تصدير منتجاتها وفقًـا لمنظومة التكويد بتطبيق التوصيات والإرشادات الفنية واشتراطات الدول المستوردة وبرامج المكافحة المتكاملة وكل الممارسات الزراعية الجيدة وذلك وفقًا لما يقره الحجر الزراعى، وفى حالة اكتشاف عدم مطابقة المزرعة لأى من هذه المواصفات فإن للحجر الزراعى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ تلك الاشتراطات على الوجه الأمثل.

وأناط القرار بالحجر الزراعى استيفاء أية اشتراطات إضافية تتطلبها الدول المستوردة بجانب تنفيذ ما ورد بمنظومة التكويد والتتبع المرفقة، مع منحه إمكانية الاستعانة بالجهات المتخصصة بوزارة الزراعـة والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وتلتزم هذه الجهات بتقديم الدعم الفنى اللازم

للحجر الزراعى وله فى ذلك إبرام بروتوكولات تعاون مع أية جهات فنية متخصصة أخرى لتغطية الخدمات التكنولوجية واللوجستية فى سبيل التنفيذ الأمثل للمنظومة.

ووفقاً للقرار يختص الحجر الزراعى باتخاذ كل الإجـراءات اللازمة لاسـتيفاء الاشتراطات الخاصة بتكويد وتصدير الأصناف التى لها حقوق ملكية فكرية بجمهورية مصر العربية، كما يحق له إجراء التعديلات اللازمة على المنظومة المرفقة بما يضمن حسن سير العمل بعد العرض على وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

ويكلف القرار الكيانات التصديرية الراغبة فى التصدير بسداد النفقات المرتبطة بإجراء عملية التكويد والتتبع وهى على النحو التالى:

١ -المزارع التصديرية الأقل من خمسة أفدنة ١٠٠٠ جنيه.

أكبر من خمسة أفدنة حتى ٢٠ فدانًا ٢٠٠٠ جنيه.

أكبر من عشرين فدانًا حتى ١٠٠ فدان ٣٥٠٠ جنيه.

أكبر من ١٠٠ فدان حتى ٥٠٠ فدان ٥٠٠٠ جنيه.

أكبر من ٥٠٠ فدان ١٠٠٠٠ جنيه.

إعادة اعتماد مزرعة لعدم استيفاء اشتراطات التكويد (٥٠ ٪) من قيمـة النفقـات المدفوعة للتكويد.

٢ -تكويد محطات ومراكز التعبئة نظير مبلغ ٢٠٠٠ جنيه / محطة أو مركز تعبئة.

٣ -اعتماد المنشآت الصناعية لتطبيق اشتراطات الصحة النباتية على المنتجات

الخاضعة للحجر الزراعى ٥٠٠٠ جنيه.

٤ -اعتماد الكيانات التصديرية لتطبيق أحـد معـايير الـصحة النباتيـة وفقًـا لاشتراطات ومتطلبات خاصة للدول المستوردة ٨٠٠ جنيه / زيارة.

٥ -تسجيل واعتماد شركة مصدرة ٥٠٠ جنيه.