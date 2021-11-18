مصرع عامليَن أثناء تطهير غرفة الصرف الصحي في إسنا بالأقصر

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لقى عاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر مصرعهما، منذ قليل، في أثناء تأدية عملهما بمنطقة الشيخ سعد في مدينة إسنا.

تعود التفاصيل إلى غرق عاملين باليومية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في أثناء قيامها بأعمال تسليك غرفة صرف صحي، بمنطقة الشيخ سعد بمدينة إسنا، جنوب المحافظة.

وانتقلت فرق من إسعاف إسنا والدفاع المدني، والإنقاذ البري ومجلس المدينة ومباحث قسم شرطة إسنا، إلى موقع الحادث، واستطاعت فرق الإنقاذ في انتشال جثة الشاب الأول ويدعى أحمد صابر شاهين، ولا تزال الأعمال جارية لانتشال جثة الشاب الثاني ويدعى محمد عبد الوهاب سباق.

وتم التحفظ على جثة الشاب الأول تحت تصرف النيابة لحين عرضها على الطبيب الشرعي واستخراج تصريح بالدفن وتسليمه لذويه، وتم تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.