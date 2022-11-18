جالوب: تراجع نسبة تأييد رئيس كوريا الجنوبية إلى 29%

انخفضت نسبة تأييد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول مجددا إلى أقل من 30%، وفقا لأحدث استطلاع للرأي اليوم الجمعة.



وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة جالوب وشمل 1,001 شخص بالغ، من الثلاثاء إلى الخميس الماضيين، أن تأييد أداء الرئيس يون في إدارة شؤون الدولة تراجع بنقطة مئوية من 30% في الاستطلاع السابق الذي أجرى من يوم 8 إلى 10 نوفمبر الجاري، إلى 29%، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



كما انخفضت نسبة التقييم السلبي حول أداء الرئيس بمقدار نقطة مئوية من 62% إلى 61%.



ومن بين أسباب التقييم السلبي، بحسب الاستطلاع، الدبلوماسية والأداء غير الجيد بشكل شامل ونقص الخبرات والمؤهلات، الجزء الأكبر بنسبة 9%، ثم عدم الاهتمام بالاقتصاد ومعيشة العامة والاستجابة غير الكافية لحادث التدافع في إيتايون بنسبة 8% وغيرها.



وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية، ظلت نسبتا تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وحزب سلطة الشعب الحاكم عند 34% و32% بدون تغيير.



وتم الاستطلاع بهامش خطأ يزيد على أو ينقص عن 3.1 نقطة مئوية وبمستوى ثقة يبلغ 95%.