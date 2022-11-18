روسيا: مستعدون لمحادثات رفيعة المستوى مع أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله يوم الجمعة إن روسيا مستعدة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي إذا كانت واشنطن مستعدة.

وأضاف أن روسيا لا تستبعد إجراء اتصالات جديدة مع الولايات المتحدة بعد محادثات مقبلة في القاهرة بشأن معاهدة ستارت الجديدة للأسلحة النووية.

وصرح ريابكوف قبل نحو أسبوع بأن مشاورات القاهرة سوف تستمر نحو أسبوع.

ومنعت روسيا المفتشين الأمريكيين من دخول مواقع الأسلحة النووية في أغسطس الماضي، مستشهدة بقيود على التأشيرة والسفر للروس قالت إنها جعلت من المستحيل بالنسبة لهم دخول الولايات المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وعلقت الدولتان عمليات تفتيش المواقع في مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وكانتا تناقشان كيفية استئنافها بسلام.

وكانت آخر مرة انعقدت فيها اللجنة الاستشارية الثنائية التي تتناول المسائل العملية بشأن كيفية تطبيق معاهدة نيو ستارت بجنيف في أكتوبر 2021، بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء.