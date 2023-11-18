أفادت قناة فلسطين اليوم، بسقوط 15 شهيدا وعشرات الجرحى، جراء استهداف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي على مخيم البريج، مساء اليوم السبت، عن استشهاد الصحفيين سليم حسونة، وساري منصور.

https://twitter.com/Mulhak/status/1725969785391886692?t=REgTfGu5LA4aUY7ft7n48A&s=19

استشهاد الصحفيين ساري منصور وحسونة سليم في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة#ملحق #فلسطين #غزة pic.twitter.com/ADAqr7yhXS — Mulhak - ملحق (@Mulhak) November 18, 2023

وفي وقت سابق، قال مسئول بالمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز 12 ألفًا و300، بينهم ما يزيد عن 5 آلاف طفل، و3300 امرأة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 200 طبيب وممرض ومسعف، و56 صحفيًا، آخرهم الصحفي الفلسطيني مصطفى الصواف أبو محمد.

ولفت إلى أن «عدد الإصابات تجاوز 30 ألفًا؛ أكثر من 75% بينهم من فئة الأطفال والنساء»، مشيرًا إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا، و260 مدرسة، بينها 64 مدرسة خرجت عن الخدمة تمامًا.

وأشار إلى أن «عدد المساجد المدمرة كليًا بلغ 77، والمدمرة جزئيًا بلغ 165، إضافة إلى استهداف 3 كنائس».

وأوضح أن «الوحدات السكنية التي تعرضت لهدم كلي بلغت 43 ألف وحدة، إضافة إلى 225 ألف وحدة سكنية تعرضت لهدم جزئي».

ونوه أن «حوالي 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان، ما بين هدم كلي وجزئي».