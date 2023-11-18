نشرت وزارة النقل فيديو خاص عن نظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة تحيا مصر متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية، معتبرة أن هذا النظام ساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة، نظرا لان وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة، وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر.

وقالت وزارة النقل، اليوم السبت، إن المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، كما أن المحطة قادرة على استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

وأضافت أن أطوال أرصفة المحطة تبلغ حوالي 2450 مترا طوليا، والمحطة متعددة الأغراض تساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهليه لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث أن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.

وتابعت أن المحطة تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، ويساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%، وتعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95%.

وأشارت الوزارة إلى تزويد المحطة بأحدث المعدات، والتي وصل عددها إلى 140 معدة وتم الإشراف عليها واختبارها بواسطة خبراء أجانب على أعلى مستوى، وتحتوى تلك المعدات على أوناش الرصيف العملاقة وعددها 4 أوناش (STS) للتعامل مع سفن الجيل الرابع، كما تحتوى على عدد (12) ونش من أوناش الساحة (ERTG) ذات المواصفات الفنية العالمية والتي تعمل بالطاقة الكهربائية لأول مره في مصر بأقل استهلاك في ظل أن المحطة خضراء ذكية تم تجهيزها بمعدات صديقة للبيئة.

وأعلنت الوزارة تجهيز بوابات الدخول والخروج و التي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف (OCR) لتسجيل دخول و خروج كافة الشاحنات و البضائع المتوجهة للمحطة ومنع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها، مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات والذى يؤدي بدوره إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة، كما تم إعداد الهيكل الوظيفي للمحطة واختيار الأطقم وتأهيلها من خلال التدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر.