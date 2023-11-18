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الإمارات تدين القصف الإسرائيلي لمدرستي الفاخورة وتل الزعتر بغزة

أبوظبي (د ب أ)
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 11:40 م | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 11:40 م

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات "القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومدرسة تل الزعتر والهجمات اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على المدارس والمستشفيات في قطاع غزة"، مؤكدة رفضها القاطع لاستهداف المؤسسات والأعيان المدنية في القطاع.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان مساء اليوم السبت، على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

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