ارتفاع أعداد المساكن الجديدة بأمريكا في أكتوبر لأعلى مستوى في 3 أشهر

تزايدت عمليات بناء مساكن جديدة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي، بما يشير إلى مواصلة شركات البناء الاستفادة من معروض محدود من الوحدات في سوق إعادة البيع.

وأظهرت بيانات حكومية، الجمعة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ارتفاع مؤشر المساكن الجديدة بنسبة 1.9% الشهر الماضي ليصل إلى معدل سنوي يبلغ 1.37 مليون وحدة، وهو الأعلى في ثلاثة أشهر.

وزادت أعمال إنشاء منازل الأسرة الواحدة بنسبة 0.2%، وهي الأعلى أيضا منذ يوليو.

وارتفعت طلبات البناء، وهي وثائق البناء المستقبلية، إلى 1.49 مليون طلب. وزادت تصاريح بناء منازل الأسرة الواحدة إلى أعلى مستوى منذ مايو عام 2022، كما ارتفعت تصاريح بناء المنازل متعددة الأسر.

وبينما تستمر تكاليف التمويل المرتفعة والأسعار الجامحة في التأثير سلبا على الطلب، توجه القوائم المحدودة للمنازل المملوكة من قبل، المشترين نحو الإنشاءات الجديدة.

وعلى خلفية أسعار قروض الرهن العقاري المرتفعة، تقدم شركات البناء فائدة أرخص للتمويل وحوافز أخرى لإغراء مشترين محتملين.