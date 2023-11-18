أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرة بإيطاليا دعما لأهالي غزة

شارك أبطال فيلم الإسكندارني للفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف، في مظاهرة لدعم الشعب الفلسطيني في مدينة جنوة بإيطاليا خلال تصوير آخر مشاهد العمل هناك.

وخلال التصوير، مرت مظاهرة مناصرة لشعب فلسطين وداعمة لأهالي غزة، لشباب إيطاليين، لينضم إليها الفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف والفنان عصام السقا.

وبدأ أبطال فيلم الإسكندراني، بالهتاف خلال المظاهرة التي تندد بالحرب على غزة وتطالب بوقف إطلاق النار وتدعم الشعب الفلسطيني.

واحتفل صناع فيلم الإسكندراني مؤخرًا بانتهاء تصوير آخر مشهد للعمل داخل مصر، وسافروا إلى إيطاليا، لتصوير بقية المشاهد هناك، وذلك بعد أن استغرق تصوير الفيلم نحو شهر ونصف، حيث تم تصويره في أماكنه الحقيقية بحي الأنفوشي وبحري بالإسكندرية.

ومن المحتمل طرح فيلم الإسكندراني نهاية شهر ديسمبر المقبل، وهو الموعد المبدئي الذي استقر عليه صناع الفيلم حتى الآن.

وفيلم الإسكندراني يعد أولى بطولات أحمد العوضي في السينما، وتقف بجانبه في البطولة النسائية الفنانة زينة، كما يشارك في الفيلم كل من بيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، والعمل إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.