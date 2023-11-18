ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مجزرة بشعة جديدة ضد الشعب الفلسطيني، باستهدافه مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

واعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلاً عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية.

فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، المجازر الجماعية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، واعتبرت الواقعة دليلا جديدا يثبت أن حرب إسرائيل المعلنة هي على المدنيين الفلسطينيين؛ بهدف تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من أي وجود فلسطيني.

وأضافت أن دولة الاحتلال بهذه المجرزة التي استهدفت مدرسة تابعة للأونروا توجه إهانة جديدة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، وتستخف بجميع المطالبات الدولية غير المؤثرة التي تدعوا لحماية المدنيين.

وتؤكد وقائع العدوان الجاري على غزة، حالات كثيرة استهدفت بها قوات الاحتلال المدارس الفلسطينية، كما نستعرض في التقرير التالي:

• الفاخورة .. عدوان متكرر

وتعد مدرسة الفاخورة هدفا متكررا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ ففي يناير 2009 قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لـ"الأونروا" في جباليا شمال قطاع غزة؛ ما أدى إلى ارتقاء 42 شهيدًا، من ضمنهم 13 طفلًا و6 نساء؛ فضلاً عن جرح 50 مدنيا بينهم 15 طفلاً و10 نساء.

وكانت المدرسة تؤوي مئات المدنيين الذين نزحوا عن مناطق بيت لاهيا وجباليا شمال شرقي مدينة غزة، جراء تواصل القصف الإسرائيلي المدمر والعشوائي، وفق للأرشيف الوطني الفلسطيني.

والتقى عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية وقتها، ذوي الضحايا الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة أواخر 2008 وأوائل 2009، خلال زيارة تفقدية إلى موقع مدرسة الفاخورة ومقر الأونروا التابعين للأمم المتحدة، اللذين قُصفا خلال تلك الهجمات.

• تل الزعتر

وبالتزامن مع مجزرة الفاخورة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحين شمال قطاع غزة، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

• العاصي .. قنابل فوسفورية

في مطلع نوفمبر الجاري، استهدف محيط مدرسة "أبو عاصي" التابعة للأونروا في مخيم الشاطئ، غرب غزة، بعدد من الصواريخ، وهي تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت قناة "الحرة" الأمريكية، بمقطع فيديو جرى تداوله بعد الضربة، يظهر سكان محليون بالمنطقة وهم يحاولون السيطرة على دخان متصاعد من إحدى القنابل التي قال أحد النشطاء إنها قنابل فوسفورية.

• مدرسة الفلاح

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مدرسة الفلاح التابعة للأونروا والتي تأوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وتمكنت سيارات الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين أكثر من 20 شهيدا ومعظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، وفقا لما أفادت فضائية الجزيرة.