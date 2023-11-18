إبراهيم ملحم: ما تفعله إسرائيل مجزرة ومحرقة وقودها الأطفال والنساء والشيوخ

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور إبراهيم ملحم، إن ما تفعله إسرائيل ما هو إلا مجزرة ومحرقة متدحرجة التي وقودها الأطفال والنساء والشيوخ والمستشفيات والنازحين إلى مراكز الإيواء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت: «ما يفعله جيش الإبادة منذ 43 يوما بصورة ممنهجة وتدمير المستشفيات والمدارس وسعي قيادات الحرب لرفع صورة نصر مزعوم، من بين أوجاع المرضى وآلامهم».

وأكد أن ما يحدث في غزة مجزرة مروعة ويجب أن يتوقف ليُلجم شهوة القتل التي تشتد بقادة المؤسسة العسكرية للاحتلال ويستهدفون الأطفال والنساء كبنوك للإبادة الجماعية.

وعن الهدن الإنسانية في قطاع غزة، علق: «أي معنى للهدنة في ظل توالي المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، يستشهد 500 فلسطيني يوميا، وهكذا هي يوميات الشعب في غزة والضفة الغربية وبين الشهيد والشهيد شهيد آخر، إنها القيامة التي تقوم في غزة منذ 42 يوما، ويقف الغزيون ينتظرون دورهم أمام المحرقة التي أشعلها الاحتلال»-حسبما قال.

ولفت إلى أنه لم يتبق شيء في غزة كل شيء في انهيار تام، لا دواء ولا علاج واعتقال للأطباء وتحقيق معهم واختطاف لبعضهم وكذا من المرضى، فلا يمكن لا أحد حجم وفداحة المصاب الذي يتعرض له قطاع غزة، فضلا عن انقطاع الاتصال عن القطاع وهو ما يعني إعدام المرضى في مستشفيات غزة.