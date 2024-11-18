رئيس الوزراء البريطاني يعتزم لقاء الرئيس الصيني في قمة مجموعة العشرين

أكدت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين في البرازيل.

وسيكون ستارمر أول رئيس وزراء بريطاني يلتقي بالرئيس الصيني منذ أكثر من نصف عقد عندما يعقدان محادثات في ريو دي جانيرو اليوم الاثنين، وتعهد بإجراء "مناقشات جادة وعملية" عندما يتحدثان.

وسيكون الاجتماع مع شي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي من المتوقع أن يعقدها رئيس الوزراء مع قادة دول العالم في القمة التي تستمر يومين، ومن المرجح أن تكون الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط على رأس جدول الأعمال.

وتحدث ستامر للصحفيين في طريقه إلى القمة يوم الأحد، وقال "اعتزم إجراء محادثات ثنائية مع الرئيس شي في مجموعة العشرين. أعتقد أن هذا مهم".

وتابع "نحن لاعبان عالميان، وقوتان عالميتان، وعضوان دائمان في مجلس الأمن ومجموعة العشرين".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنه القول "من الواضح أن اقتصاد الصين هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. إنها أحد أكبر شركائنا التجاريين ولذلك سأجري مناقشات جادة وعملية مع الرئيس عندما التقي به".