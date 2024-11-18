وزير العمل ينتصر لحق مواطن تعرض لتعامل غير لائق من موظف بمكتب عمل بالقاهرة

جبران: توجيهات الرئيس السيسي احترام المواطن والحفاظ على حقوقه

انتصر وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، لحق المواطن الطاهر السيد عبد العزيز، بعد تعرضه لتعامل غير لائق من موظف مكتب عمل غرب مدينة نصر، إذ استقبل الوزير هذا المواطن، وذلك بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح "جبران"، للمواطن أن الوزارة لن تسمح بتعرض أي مواطن لتعامل غير لائق أثناء الحصول على الخدمات من مديريات ومكاتب العمل بكل المحافظات، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن احترام المواطن، والحفاظ على حقوقه، وأن ما حدث اليوم هو رسالة تؤكد تعامل الحكومة بشكل سريع ضد كل موظف يتجاوز حدوده مع المواطنين.

وقرر الوزير إيقاف الموظف المسئول عن العمل، وتحويله إلى التحقيق.

وأكد الوزير، أن توجيهاته اليومية إلى مديريات العمل، تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، موضحًا أن بابه مفتوحًا أمام المواطنين.

من جانبه، وجه المواطن، الشكر والتقدير إلى الوزير على إنصافه، و"جبر خاطره"، وأنه يشعر الآن بكرامته، واحترام الحكومة لحقوقه، والتعامل بشكل كريم.